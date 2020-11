Nomination de Awa Gueye Kébé : "Idy fait la leçon à Macky", selon Moustapha Diakhaté

Moustapha Diakhaté aurait-il la nostalgie de retrouver ses anciens camarades de l'Alliance pour la République (Apr)? En effet, exclu des rangs de ce parti pour «des agissements et propos séditieux, fractionnistes et récurrents», Moustapha Diakhaté remonte les bretelles à son ancien mentor Macky Sall via son compte Facebook. L'ancien chef de cabinet du président de la République commente la nomination de Awa Gueye Kébé, une ancienne égérie du Parti Rewmi qui avait quitté le navire, en tant que conseillère au Conseil économique sociale et environnementale (Cese) par Idrissa Seck.



Moustapha Diakhaté rappelle subrepticement dans son post qu'en politique il vaut mieux appliquer la théorie de l'addition plutôt que la soustraction. Au lieu d'exclure, de faire capituler des camarades de parti, il vaut mieux travailler à les réconcilier.



"Pendant que Macky Sall mobilise toutes ses forces pour tuer et enterrer ses camarades et anciens compagnons de lutte ou acheter la capitulation des ses pourfendeurs, Idrissa Seck lui utilise sa nouvelle station pour se réconcilier avec ou ressusciter ceux ou celles qui l’avaient quitté", a-t-il posté sur son compte facebook.