Nomination de Karim Wade: Farba Senghor ne reconnait aucun mérite du fils de Wade

L’ex-chargé de propagande du Parti démocratique sénégalais (Pds), Farba Senghor ne reconnait aucun mérite de Karim Wade qui a eu tout des mains de son père Abdoulaye Wade qui vient de le nommer Secrétaire général adjoint, chargé de l’organisation, de la modernisation et de l’élaboration des stratégies politiques du parti.



« Abdoulaye Wade a tout donné à Karim. Il lui a donné le pouvoir, négocié une grâce et maintenant c’est le PDS. Il n’a aucun mérite dans l’histoire du Pds et du Sénégal, il n’a posé aucun acte ou fait de guerre remarquable. Me Wade l’a intégré dans le système pour lui permettre de récupérer le pourvoir er le Pds », a dénoncé M. Senghor.



Avec cette nouvelle nomination, Me Wade veut donner le parti à son fils, estime l’ancien cadre du Pds. Plusieurs démissions s’en suivent. Babacar Gaye, Me Amadou Sall, Cheikh Tidiane Seck, Alinard Ndiaye, Aminata Sakho, rendent leur poste à Me Wade qui les a nommés.



Cette volonté de Wade a fait le désordre dans le parti, selon Farba Senghor qui ajoute : « ce qui se passe au Pds ne me surprend guère. C’est l’aboutissement de l’obsession de Me Wade de faire de Karim son héritier. Le Pds est devenu un patrimonial. C’est la résultante de la politique que Me Wade mène depuis 2009, depuis l’inclusion de Karim Wade dans le système, dans le pouvoir et dans les affaires du Pds. Abdoulaye Wade a tout perdu. Il a perdu le pouvoir. Depuis 2009, il ne travaille que pour son fils ».