Non candidature de Macky Sall : F24 considère la décision comme une « victoire du peuple sénégalais »

La plateforme "des forces vives de la Nation F24" a réagi suite à la décision de non candidature du Président Macky Sall à la prochaine présidentielle de 2024. En conférence de presse ce jeudi les membres du F24 saluent et considèrent la décision comme la victoire du peuple sénégalais.







« Lundi 03 juillet, dans une Adresse à la Nation, le Président MACKY SALL a annoncé sa décision de ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Ce désistement quoique tardif a suscité un concert de félicitations de la part de chefs d'état et de leaders d'organismes internationaux », a déclaré Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24.





Selon lui, la vitrine de la démocratie africaine balafrée « vient d'échapper à une bifurcation dictatoriale que lui aurait imprimé le coup d'état constitutionnel d'un troisième mandat ».





Pour la Plateforme, cette décision salutaire pour notre démocratie doit être « saluée comme la victoire du peuple sénégalais, la victoire d'un peuple mobilisé et déterminé à s'opposer à la violation de sa loi fondamentale. Les félicitations adressées au peuple sénégalais le sont à toutes ses composantes, à tous les leaders de partis et d'organisations de la société civile, mais aussi à la diaspora qui, à travers tous les pays, a grandement contribué à la pression ayant conduit au renoncement du Président ».





F24 rappelle au Président Macky Sall que les citoyens épris de paix et de justice attendent de lui un « changement de démarche dans sa gouvernance qui doit conduire à la libération des nombreux détenus politiques, à la suppression des artifices juridico-politiques entravant l'éligibilité de certains candidats, à la levée du blocus du domicile de Ousmane Sonko, à la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour situer les responsabilités sur les meurtres de juin 2023 et à l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée et 2024 ».