Non libération de Khalifa Sall : " une demande n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit d'une grâce collective Babacar Thioye Ba

Après son porte-parole et Conseiller politique, Moussa Taye, qui persiste et signe que "Khalifa Sall ne formulera jamais une demande de grâce", le Directeur de cabinet adjoint de l'ex maire de Dakar, s’invite au débat. Babacar Thioye Ba qui rappelle au président Macky Sall ses propos lors de l’ouverture du dialogue politique à savoir qu’il « fera le nécessaire dès la fin de la procédure », renseigne qu’en matière de grâce collective, il n'est pas obligatoire d'écrire une demande". Et, informe l'invité de Rfm matin: "c'est le cas de l'affaire Khalifa Ababacar Sall", en prison pour détournement de deniers publics dans l’affaire dite de la Caisse d’avance.