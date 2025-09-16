« Nous n'avons pas le droit de jouer avec le seul franc du contribuable sénégalais », Déthié Fall

Après la passation de service avec Fatou Diouf, ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, ce lundi, Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités a aussi remis les rênes de son ancien portefeuille à Déthié Fall, le tout nouveau ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Lors de sa prise de parole, le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), a promis la rigueur et la transparence aux Infrastructures officiellement. avant de prévenir à ses collaborateurs que personne n'a pas le droit de jouer avec ''le seul franc du contribuable sénégalais''.



Le nouveau ministre Déthié Fall, a posé les bases de son mandat avec une promesse de "rigueur militaire". Il a insisté sur la nécessité de la "haute transparence" dans la gestion des fonds publics.

« Nous n'avons pas le droit de jouer avec le seul franc du contribuable sénégalais qui, des fois, est collecté dans des conditions les plus difficiles », a-t-il affirmé. Il a également promis que les délais de réalisation des projets seront respectés.



L'ancienne ministre Maïmouna Dièye a-elle expliqué que ce remaniement est le fruit d'une volonté du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko de centraliser la gestion des infrastructures. Les programmes phares comme le PUDC (Programme d’Urgence de Développement Communautaire), le Promoville (Programme de Modernisation des Villes du Sénégal) et le Puma (Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers) ont été transférés à ce nouveau ministère.



Selon Mme Dièye, cette décision mettra fin à l'"émiettement des interventions" et permettra de renforcer la cohérence et l'efficacité des politiques publiques dans le domaine de l'infrastructure.



Maïmouna Dièye a profité de l'occasion pour faire le bilan de ces programmes sous sa tutelle. Elle a cité des réalisations concrètes qui constituent une base solide pour le nouveau ministère. « L'amélioration de l'accès aux infrastructures de base, le désenclavement de nombreuses zones, le renforcement de la résilience des communautés rurales et périurbaines, et dans ce registre, il me plaît de partager quelques exemples à titre illustratif. Le PRDC a réalisé un linéaire total de 1 017,02 km de pistes rurales pour améliorer la mobilité dans 854 villages. L'électrification de 1 172 villages, 361 systèmes hydrauliques d'alimentation en eau potable réalisés pour desservir 2 017 villages. Le déploiement de 5 715 équipements de transformation post-récolte au profit des populations rurales », dit-elle.



Pour ce qui est du Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVIL), Mme le ministre a soutenu qu’il a « exécuté 249,86 km de voies-villes aménagées, 324 550 m2 de pavage, 159 115 km de réseau d'éclairage, soit 5 497 lampadaires, 13 260 m2 de stationnement et 130 places de camions frigorifiques, 94 infrastructures scolaires construites, salles de classes, clôtures et blocs administratifs, 7 cases foyers de femmes, livrées à Dakar, Tambaconda, Kolda, Ziguinchor, Louga, Saint-Louis et Kédougou ».



Concernant le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA), Maïmouna Dièye a noté que, « ses interventions ont touché 191 communes frontalières sur les 238 ciblées avec 514 infrastructures sociaux de base, réalisées avec dotation d'équipements en santé, éducation, hydraulique, jeunesse, électrification. Il y a 369 localités désenclavées par la construction de 367,43 km de pistes, de 5 ouvrages de franchissement et la dotation d'équipements pour le transport pluviaux-maritime. L'électrification de 174 localités ont bénéficié plus de 3 759 ménages… Il s'agit notamment, M. le ministre, de la réduction durable des inégalités territoriales par la mise en œuvre des politiques sectorielles pour accélérer la réalisation d'infrastructures de qualité avec une mise en place d'un dispositif performant d'entretien en vue de l'accès équitable aux services sociaux de base ».