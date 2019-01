Nouveau contrat d'Aliou Cissé : il sera limogé sans indemnités s'il n'atteint pas la finale de la Can 2019

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor s’est rendu hier-jeudi au ministère des Sports pour mettre des barbelés sur le contrat d'Aliou Cissé qui expire le 5 mars prochain. En clair, une non-qualification pour la finale de la Can 2019 prévue en Égypte serait synonyme, informe le journal Stades, de limogeage pour le coach des "Lions". Le sélectionneur du Sénégal a signé un nouveau contrat jusqu'en 2022, avec pour objectif d'atteindre la finale à la Can 2019 ou de l'emporter.



Une source du quotidien sportif d'y aller de ses confidences : "Il y a des clauses dans le contrat d'Aliou Cissé. Comme par exemple, s'il ne gagne pas la Can 2019 ou s'il n'arrive pas en finale, il va partir sans indemnités. D'ailleurs, le dossier est transmis à l'Agent judiciaire de l'État. Si les autorités ont agi de la sorte, c'est pour ne pas connaître les mêmes déboires qu'avec Alain Giresse et Amara Traoré. Des conflits dans lesquels l'État du Sénégal a toujours perdu sur toute la ligne".



