Nouveau gouvernement en RDC: «c'est Kabila qui a tout» selon Fayulu

« C’est le gouvernement Kabila ! C’est Kabila qui continue ! C’est un affront au peuple congolais, qui s’est battu, s'insurge Martin Fayulu. C’est Kabila qui a plus de 65 % dans ce gouvernement. Et même ceux qui sont là, qui se disent de CACH, ce sont des gens qui ne pourront absolument rien faire, parce qu’on leur a mis des doublons, des gens qui vont les contrôler pour aller dans le sens de Kabila.



C’est Kabila qui a le Parlement. C’est Kabila qui a les assemblées provinciales. C’est Kabila qui a les gouvernements provinciaux… C’est Kabila qui a tout ».



RFI: des nouveaux visages, pour vous, c’est un gage de changement ?



« Il n’y a pas de nouveaux visages, madame. Il n’y a rien. C’est Kabila qui continue. Nous n’avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin que la volonté du peuple soit matérialisée. Donc nous devons refaire la lutte pour chasser Kabila. Mais Kabila partira, je vous le dis ».



Martin Fayulu conteste sa défaite à la présidentielle du 30 décembre dernier et revendique la victoire avec 61% des suffrages.