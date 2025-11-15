Nouveau programme avec le FMI : l’Etat sénégalais « prêt à poursuivre les négociations »

L’Etat du Sénégal, confronté à une pression financière accrue, s’est dit prêt à poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), qui a suspendu un programme de financement précédent de 1,8 milliard de dollars, après les révélations sur l’affaire de «la dette cachée». Cette information est rapportée ce samedi par le quotidien «L’Observateur», qui cite le média Bloomberg.



Dans une correspondance du ministère des Finances et du budget (MFB), le Sénégal a « réaffirmé son engagement à poursuivre les négociations avec le FMI et s’est engagé à continuer d’honorer ses obligations en matière de dette ».



Face à toutes les négociations restées jusque-là infructueuses, le gouvernement se dit toujours ouvert à privilégier la piste du dialogue, afin d’obtenir un nouveau décaissement. «Le gouvernement reste résolument engagé dans les pourparlers avec le FMI et va honorer ses obligations à temps», rapporte le média américain selon Bloomberg, qui renseigne aussi que les obligations sénégalaises ont progressé, après l’annonce du FMI de son engagement à examiner la dette.



De son coté, l’Institution de Bretton Woods a annoncé qu’il est «orienté vers la finalisation d’une analyse actualisée de la dette», étape cruciale vers un nouveau programme de prêt pour le Sénégal.



L'urgence de tous ces pourparlers s'explique par la révélation récente de l'administration Faye concernant la dissimulation de 7 milliards de dollars d'emprunts sous la gestion du président Macky Sall. Ces révélations avaient suscité l’inquiétude et provoqué une dégradation supplémentaire de la notation souveraine du pays par plusieurs agences de notation dont S&P et Moody's.

