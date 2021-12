Nouvel An : « le Stade du Sénégal sera livré le 22 février 2022 », annonce Macky Sall

Le président de la République a adressé ses vœux de Nouvel An aux Sénégalais. A l’occasion, il a donné une bonne nouvelle à la jeunesse sportive en annonçant la livraison, le 22 février 2022, du Stade du Sénégal.



« Je suis également heureux d’annoncer que nous livrerons à notre jeunesse sportive, le 22 février 2022 le Stade du Sénégal », a-t-il annoncé.



Et de détailler : « Ce complexe moderne de 50 000 places, éclairé au solaire, est doté de commodités répondant aux meilleurs standards en la matière, y compris deux terrains d’entrainement, dont un de 2000 places, avec une piste d’athlétisme aux normes internationales ».



Occasion saisie par le chef de l’Etat pour « encourager nos chers Lions du football et leur souhaiter bonne chance pour la Coupe d’Afrique des Nations ».