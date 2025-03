Nouvelles mesures pour la tenue des galas de lutte : le CNG trace une nouvelle feuille de route pour la discipline

Le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG) a récemment publié une circulaire concernant les nouvelles mesures à mettre en œuvre pour la tenue des galas de lutte, en réponse à la décision du ministre de l’Intérieur de réintroduire la présence des forces de défense et de sécurité lors des combats de lutte. Cette circulaire, adressée à tous les acteurs impliqués dans la discipline — présidents de CRGL, promoteurs, lutteurs, managers, entraîneurs, associations sportives, amateurs, et presse sportive — vise à mettre en place des protocoles rigoureux afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des événements.



Afin de respecter les résolutions des autorités étatiques et garantir un environnement sécurisé pour les compétitions, le CNG a mené plusieurs concertations avec les principaux acteurs du secteur. Ces échanges ont abouti à l’adoption de nouvelles mesures qui sont désormais en vigueur.



1. Organisation et horaires des combats

Le CNG a mis en place un cadre précis pour l’organisation des galas, avec des horaires stricts afin de garantir une gestion optimale de l’événement :



Début des combats : le premier combat commencera à 16h00 précises.



Le grand combat : Ccelui-cidevra impérativement débuter au plus tard à 18h30.



Ces horaires rigides permettront d’éviter les retards et de maintenir une certaine fluidité lors des galas.



2. Respect de la jauge

Dans un souci de garantir la sécurité des spectateurs et de respecter les normes en matière de santé publique, la jauge des événements a été limitée à 20 000 billets. Pour assurer le respect de cette restriction, un contrôle strict sera effectué sur le nombre de billets émis, en collaboration avec la police, tant avant qu'après chaque manifestation.



3. Déplacement et encadrement des lutteurs

Les déplacements des lutteurs seront désormais encadrés de manière plus stricte. Un itinéraire sera déterminé à l’avance pour chaque gala, et les lutteurs devront rejoindre directement leur "Thioumoukaye" (leur espace réservé dans l'enceinte) dès leur arrivée. Cette mesure vise à mieux gérer les flux et à éviter toute forme de perturbation avant et pendant les combats.



4. Modifications des protocoles de présentation

Les cérémonies d’ouverture, qui incluaient auparavant la présentation des drapeaux, des parrains, et des lutteurs dans l'aire de combat, seront désormais modifiées. Ces présentations se feront en dehors de l'aire de compétition, afin de réduire les risques de perturbation et de garantir un déroulement plus fluide des galas.



5. Gestion des retards et rituels

Afin de garantir le bon déroulement des événements, tout lutteur arrivant en retard ne pourra plus effectuer la traditionnelle séance de "Touss", qui est une forme de rituel avant le combat. Cette mesure vise à respecter l'emploi du temps rigoureux des galas et à éviter les retards pouvant nuire à l’organisation de l'événement.



Garantir la sécurité et l'engagement de tous

Ces mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité des lutteurs, des spectateurs et du personnel encadrant. Elles visent également à garantir le bon déroulement des galas de lutte tout en respectant les normes de sécurité publique. Le CNG souligne l’importance du respect strict de ces nouvelles règles par tous les acteurs du secteur.





A terme, ces nouvelles mesures marquent une étape importante pour la discipline de la lutte, visant à concilier sécurité, organisation rigoureuse et continuité des événements.