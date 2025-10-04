Nouvelles révélations explosives sur l’imbroglio entre Lamine Yamal et la fédération espagnole

C’est le sujet qui va animer cette trêve internationale en Espagne. Ce nouveau couac aurait largement pu être évité, si le FC Barcelone et la fédération espagnole avaient mieux communiqué. Hier, Luis De La Fuente a décidé de convoquer Lamine Yamal pour les deux rencontres de la sélection à domicile contre la Géorgie (11 octobre) et la Bulgarie (14 octobre), alors même qu’il savait le joyau de 18 ans blessé.



L’officialisation de son forfait est tombée plus tard dans la journée de vendredi. Le Barça a révélé 2 à 3 semaines d’absence pour une douleur au pubis, qui s’est réveillée durant la rencontre face au PSG, où il est sorti en fin de match. «Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé. En état de jouer», affirmait pourtant quelques heures plus tôt le sélectionneur. Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup, ce que confirmait Marca dans la journée.



Luis De La Fuente savait Lamine Yamal blessé

D’après le quotidien, la direction blaugrana aurait annoncé au staff médical de la Roja que le joueur était fatigué, sans jamais évoquer ouvertement sa blessure, ni son forfait pour le déplacement à Séville ce week-end. De La Fuente aurait été rassuré, prenant la décision de le convoquer. Le club aurait-il tenté de minorer le problème pour cacher quelque chose de plus important, tout en misant sur la compréhension de la fédération ?



La réalité est un peu différente selon Mundo Deportivo. Le sélectionneur était bel et bien au courant de la situation médicale du dauphin d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Les deux hommes ont même parlé au téléphone le jeudi. De La Fuente aurait prévenu la star de sa convocation en équipe nationale, mais qu’une évaluation de son état physique serait faite à son arrivée à Las Rozas (le Clairefontaine espagnol).



Quand la fédération attend désespérément le communiqué du Barça

Il savait l’ailier touché par une gêne plus qu’une blessure et avait déjà fait une croix sur lui pour ce rassemblement, à condition de voir le communiqué médical du Barça. Or celui-ci s’est fait attendre. La fédération espérait avoir un rapport officiel dès le jeudi, comme elle l’avait demandé. De La Fuente a alors estimé qu’il pouvait appeler Lamine Yamal, tout en ayant connaissance de son futur forfait.



Une situation incompréhensible, alors même que les contacts ont été multipliés tout au long de la semaine entre Deco, le directeur sportif du Barça, et Aitor Karanka, le directeur sportif du football masculin de la RFEF. Voilà qui ne devrait pas calmer une polémique née il y a un mois, lors du dernier rassemblement où Lamine Yamal est revenu blessé. La conférence de presse d’Hansi Flick ce samedi s’annonce croustillante.