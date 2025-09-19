Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Nucléaire: l'Iran dit avoir fait une proposition «équitable» pour éviter un rétablissement des sanctions



Nucléaire: l'Iran dit avoir fait une proposition «équitable» pour éviter un rétablissement des sanctions
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dit vendredi 19 septembre avoir soumis aux puissances européennes une proposition « équitable et équilibrée » sur le dossier nucléaire pour empêcher le rétablissement de sanctions de l'ONU contre la République islamique.

L'Iran « présente une proposition créative, équitable et équilibrée, qui répond aux préoccupations légitimes et est mutuellement bénéfique », a écrit Abbas Araghchi sur X.
Vendredi 19 Septembre 2025 - 10:41


