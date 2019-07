OFFICIEL : L'Atlético garde Morata

Diego Pablo Simeone pourra compter sur les services de l'Espagnol cette saison et les suivantes, puisque le club 'colchonero' est parvenu à un accord pour acquérir l'intégralité des droits du joueur.

Morata, qui est arrivé à Madrid dans l'intention de se faire une place dans l'équipe au plus vite, est parvenu à convaincre son coach et la direction du club et essaiera d'être la référence offensive de l'Atlético après le départ d'Antoine Griezmann. En une demi-saison, il aura marqué six buts et délivré une passes décisive en 17 matches.

Mais l'accord conclu entre l'Atlético et Chelsea revêt certainement curiosités. Le club anglais avait demandé 55 millions d'euros pour son joueur. Le club madrilène a versé ce montant amis le transfert définitif du joueur ne sera effectif qu'à partir du 1er juillet 2020.

C'est ainsi dans le cadre d'un prêt que Morata restera donc à l'Atlético lors de la saison 2019-20.