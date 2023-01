OM: Après Bamba Dieng, Pape Gueye sur le départ

Un autre jeune sénégalais est sur le point de quitter l’OM après Bamba Dieng. Le milieu de terrain de l’OM, Pape Gueye, a de grandes chances de signer au FC Séville avant la fin du mercato. Les négociations s’intensifient entre l’OM et le club andalou. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat si l’opération se concrétise.



Même si l’accord n’est pas encore définitif, les négociations sont très avancées. Pape Gueye, qui est également sur le point de s’entendre avec le FC Séville sur les modalités du contrat, a donné son accord pout quitter Marseille et retrouver plus de temps de jeu. Il retrouvera aussi aussi Jorge Sampaoli, son entraîneur a l’OM la saison passée, rapporte RMC Sport.