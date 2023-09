OM : Zinedine Zidane a recalé Pablo Longoria

Selon la presse espagnole, l’OM est venu aux nouvelles auprès de Zinedine Zidane après le départ de Marcelino. Mais la légende du football tricolore a refusé.



Une nouvelle étape démarre du côté de Marseille, quelques semaines après le début - et la fin - de l’ère Marcelino. Gennaro Gattuso reprend ainsi le flambeau laissé par le coach espagnol, qui a démissionné suite à cette fameuse réunion entre les supporters et les dirigeants, pendant laquelle Pablo Longoria et d’autres grosses têtes de l’OM auraient été menacés et pris à partie.



Seulement, l’ancien milieu de légende de l’AC Milan n’était pas forcément le choix prioritaire du président espagnol de l’OM. Le quotidien ibérique Mundo Deportivo dévoile ainsi une petite bombe ce jeudi : Pablo Longoria a tenté d’attirer Zinedine Zidane dans les jours qui ont suivi le départ de son compatriote.



Le journal explique que le champion du monde 1998 a bien reçu un coup de fil de l’Olympique de Marseille ces derniers jours, mais la réponse de l’ancien entraîneur du Real Madrid a été négative.



Il ne ferme pas la porte pour l’avenir



Et pour cause, Zinedine Zidane n’est pas convaincu par le projet de l’Olympique de Marseille. Il ne serait pas suffisamment bon pour lui permettre d’atteindre certains objectifs. Mais le média précise que l’idée d’entraîner l’OM reste toujours dans un coin de la tête du principal concerné pour l’avenir.



En cas de reprise par des Saoudiens par exemple, ce qui n’est en revanche pas d’actualité, Zizou pourrait dire oui toujours selon le média.



La publication espagnole indique aussi que Zinedine Zidane pourrait être chaud pour reprendre le Real Madrid, surtout que le départ de Carlo Ancelotti est pressenti en fin de saison.



Le Français serait bien tenté par une troisième aventure sur le banc de touche du Santiago Bernabéu, et l’idée de le voir revenir au Real cet été est tout sauf farfelue, même si Florentino Pérez a aussi d’autres candidats en tête, à l’image de Xabi Alonso. Les fans marseillais sont prévenus : pour voir Zidane entraîner l’OM, il va falloir attendre encore un peu…