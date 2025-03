OMVG : le Conseil des ministres de l'organisation reçu par le Président Diomaye

Cet après-midi, le président de la République a reçu au palais une délégation de la Conférence des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 13ème session extraordinaire du Conseil des ministres de l'organisation, actuellement en cours à Dakar.

Au centre des discussions figurait le bilan des travaux menés lors de cette session, ainsi que l'examen des progrès réalisés dans le cadre des projets régionaux liés à la gestion des ressources en eau du fleuve Gambie. Les ministres et représentants des pays membres de l'OMVG ont abordé les priorités stratégiques de l'organisation, dans un contexte marqué par les enjeux de gestion durable des ressources transfrontalières.



Les pays riverains du fleuve Gambie, qui incluent la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal, font face à des défis majeurs en matière de gestion de leurs ressources naturelles partagées. La rencontre a permis d'évaluer les initiatives mises en place pour renforcer la coopération régionale et améliorer la gestion de l'eau. Qui reste un enjeu essentiel pour les populations locales et pour la préservation de l'environnement.



L'OMVG, à travers ses projets communs, joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre d'initiatives visant à garantir un usage équitable et durable des ressources en eau du fleuve. Cette session de Dakar a donc été un moment important pour faire le point sur les réalisations passées et définir les grandes lignes de l'avenir de cette coopération intergouvernementale.