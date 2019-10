Octobre rose : Illumination de l’aérogare de l’aéroport Dakar Blaise Diagne en rose pour conscientiser

C’est une première en Afrique selon le directeur général de LAS, la société de gestion de l’aéroport. Pour Xavier Mary, c’est la présidente de la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA), Dr Fatma Guénoune qui leur avait lancé ce défi. Comme ce défi lancé cette année, l’ouverture d’une crèche pour soulager les femmes qui travaillent à l’aéroport. Pour ce qui est de l’illumination, « il s’agit d’interpeller les passagers, le personnel mais aussi tous ceux qui percevrons le message à travers les médias et les réseaux sociaux sur la gravité des cancers du col de l’utérus et du sein. » Au-delà de cette illumination, un chèque d’un million de FCFA a été remis à la LISCA par LAS et des urnes vont être installées à l’aérogare pour recueillir des dons. L’illumination de l’aérogare passagers en rose à partir de ce mardi soir va se poursuivre chaque soir jusqu’à la fin du mois d’octobre.