Officiel ! Pape Alassane Gueye signe à Watford

Annoncé très proche de Watford, c'est désormais officiel. Pape Alassane Gueye (21 ans ), le jeune milieu de terrain de Havre, en fin de contrat vient de signer un contrat de cinq ( 5 ) ans avec le club de Premier League. Et c'est le club qui a fait l'annonce via un communiqué publié sur son site.



« Le Watford FC est ravi de confirmer la signature du milieu de terrain français Pape Gueye. Le joueur de 21 ans - qui a déjà joué pour la France aux niveaux des moins de 18 ans et des moins de 19 ans - a signé un contrat de cinq ans avec les Hornets, à compter du 1er juillet. L'accord actuel de Gueye avec l'équipe de France de Ligue 2 au Havre expirant cet été, un accord officiel de pré-contrat a déjà été conclu avec toutes les autorités compétentes », peut-on lire sur le communiqué, le natif de Montreuil rejoindra ainsi la formation d'Ismaïla Sarr le 1er juillet.