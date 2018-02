Officiel !!! Puma et la Fédération sénégalaise de football annoncent un accord à long terme

La fédération sénégalaise de football et la marque Puma ont annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord à long terme. Me Augustin Senghor et son équipe avaient porté leur choix sur l'équipementier allemand, malgré les sollicitations d'autres grandes marques, qui s'étaient positionnées pour équiper les "Lions" en vue du Mondial 2018.



L’Equipe Nationale du Sénégal fera ainsi ses débuts en PUMA lors de la fenêtre de matchs internationaux au mois de Mars.