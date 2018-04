Officiel : Vahid Halilhodzic n'est plus le sélectionneur du Japon

#Japan Football Association appoints Akira #Nishino as new head coach just 2 months before #Russia2018 #WorldCup after sacking Vahid #Halilhodzic. Nishino was previously JFA's technical director and won 2008 Asian Champions League with Gamba Osaka.https://t.co/ZsWmxIh7Jl — Kyodo News Sports (@kyodo_sports_en) 9 avril 2018

Halilhodzic et la sélection du Japon... c'est terminé ! L'ancien coach du PSG a été limogé, ce lundi. "Nous avons pensé que le nouveau sélectionneur devait être issu de la Fédération, étant donné qu'il ne nous reste plus que deux mois avant le Mondial" en Russie, a déclaré le président de la JFA Kozo Tashima.Nommé en mars 2015, l'entraîneur de 65 ans avait mené l'an dernier les "Samouraïs bleus" vers la qualification pour leur sixième Coupe du monde d'affilée, mais les derniers résultats, en matches de préparation, ont été décevants (nul 1-1 contre le Mali, défaite 1-2 face à l'Ukraine). "Coach Vahid" avait alors été étrillé par les médias : "Pas de progrès, pas d'espoirs, nombreuses inquiétudes pour la Coupe du Monde", titrait Sports Nippon.Depuis son arrivée au Japon, son mandat n'a pas été de tout repos, émaillé de conflits avec la Fédération. Certains cadres auraient préféré un management au style moins conflictuel, préconisant la mise en place d'un sélectionneur japonais." J'aimerais bien de temps en temps qu'ils soient plus agressifs, plus malins, plus vicieux""Beaucoup de personnes m'ont critiqué malgré le fait que le Japon était en tête de son groupe. Si ça n'avait pas été le cas j'aurais évidemment accepté (ces critiques), mais beaucoup étaient des critiques gratuites", avait regretté début septembre l'ex-entraîneur du Paris SG (2003-2005). "A ceux qui m'ont attaqué, je leur dis: dommage, mais je vais juste continuer mon travail", avait-il lancé après avoir la veille laissé entendre qu'il pensait quitter son poste "pour des raisons personnelles".