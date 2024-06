Olympique de Marseille : Roberto de Zerbi nommé entraîneur pour trois ans

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Roberto de Zerbi sera le nouvel entraîneur de l'OM la saison prochaine. L'Italien a été officialisé par le club phocéen ce samedi 29 juin.



« Je suis très heureux de m’engager avec l'Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L’histoire et le prestige qui entourent l’OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné Frank, Pablo et Medhi ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant. J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite », a indiqué De Zerbi sur le site de l'OM.



Pablo Longoria a aussi réagi à la nouvelle sur le site de l'OM : « Nous sommes très fiers d’accueillir Roberto à l’Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l’enthousiasme manifesté, dès les premiers contacts, à l’idée d’entraîner l’OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons ».



De son côté, Frank McCourt est convaincu des qualités de De Zerbi pour « valoriser le potentiel de l’équipe et du club ». Roberto de Zerbi a signé un contrat de trois ans avec l'OM.