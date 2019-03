On connaît les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2019

Le verdict est tombé au soir de la 6e journée des éliminatoires de la CAN-2019. Voici, groupe par groupe, les 24 sélections qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des nations, accueillie par l'Égypte du 21 juin au 19 juillet.



À l'issue d'une 6e et dernière journée d'éliminatoires riche en émotions, toutes les sélections qui participeront à la prochaine Coupe d'Afrique des nations sont désormais connues. Pour cette première CAN à 24 pays de l'histoire, peu de favoris sont passés à la trappe.



À noter tout de même les éliminations du Burkina Faso, troisième de la dernière édition, du Togo d'Emmanuel Adebayor ou encore du Gabon de l'emblématique Pierre-Emerick Aubameyang.



France24.com fait le point, groupe par groupe, sur les sélections qui se sont offert le droit de figurer au tirage au sort du 12 avril prochain.



• Groupe A : Sénégal, Madagascar



Classement :

1 – Sénégal – 16 pts (Q)

2 – Madagascar – 10 pts (Q)

3 – Guinée équatoriale – 6 pts

4 – Soudan – 3 pts



• Groupe B : Maroc, Cameroun



Classement :

1 – Maroc – 11 pts (Q)

2 – Cameroun – 11 pts (Q)

3 – Comores – 5 pts

4 – Malawi – 5 pts



• Groupe C : Mali, Burundi



Classement :

1 – Mali – 14 pts (Q)

2 – Burundi – 10 pts (Q)

3 – Gabon – 8 pts

4 – Soudan du Sud – 0 pt



• Groupe D : Algérie, Bénin



Classement :

1 – Algérie – 11 pts (Q)

2 – Bénin – 10 pts (Q)

3 – Gambie – 6 pts

4 – Togo – 5 pts



• Groupe E : Nigeria, Afrique du Sud



Classement :

1 – Nigeria – 13 pts (Q)

2 – Afrique du Sud – 12 pts (Q)

3 – Libye – 7 pts

4 – Seychelles – 1 pt



• Groupe F : Ghana, Kenya



Classement :

1 – Ghana – 9 pts (Q)

2 – Kenya – 7 pts (Q)

3 – Éthiopie – 1 pt

4 – Sierra Leone – Disqualifiée



• Groupe G : Zimbabwe, RD Congo



Classement :

1 – Zimbabwe – 11 pts (Q)

2 – RD Congo – 9 pts (Q)

3 – Liberia – 7 pts

4 – Congo – 5 pts



• Groupe H : Guinée, Côte d’Ivoire



Classement :

1 – Guinée – 12 pts (Q)

2 – Côte d’Ivoire – 11 pts (Q)

3 – République centrafricaine – 6 pts

4 – Rwanda – 2 pts



• Groupe I : Angola, Mauritanie



Classement :

1 – Angola – 12 pts (Q)

2 – Mauritanie – 12 pts (Q)

3 – Burkina Faso – 10 pts

4 – Botswana – 1 pt



• Groupe J : Tunisie, Égypte



Classement :

1 – Tunisie – 15 pts (Q)

2 – Égypte – 13 pts (Q)

3 – Niger – 5 pts

4 – Eswatini – 1 pt



• Groupe K : Guinée-Bissau, Namibie



Classement :

1 – Guinée-Bissau – 9 pts (Q)

2 – Namibie – 8 pts (Q)

3 – Mozambique – 8 pts

4 – Zambie – 7 pts



• Groupe L : Ouganda, Tanzanie



Classement :

1 – Ouganda – 13 pts (Q)

2 – Tanzanie – 8 pts (Q)

3 – Lesotho – 6 pts

4 – Cap-Vert – 5 pts