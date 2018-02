Opération de charme d’Idrissa Seck aux libéraux : «Si Me Wade est snobé par les Institutions internationales, c'est à cause de Macky»

Devant l’incertitude de voir Karim Wade être candidat à la prochaine élection présidentielle, Idrissa Seck prend les devants pour dérouler une véritable opération de charme envers le Parti démocratique sénégalais. En effet, profitant de sa visite au Khalife général des Mourides actuellement à Porokhane, le leader du Rewmi a tiré à boulets rouges sur le Président Macky Sall, lequel, selon lui, est à l’origine du boycott, par les institutions internationales, de Me Abdoulaye Wade.



De l’avis de l’ancien Premier ministre, Macky Sall a utilisé les moyens de l’Etat pour arriver à noyer le Pape du Sopi. Ce qui, martèle-t-il, inconcevable.



A l’en croire, «cette démarche a fait que Me Abdoulaye Wade est snobé par les Institutions telles que l’Onu : «aujourd’hui, l’Afrique et le Sénégal sont privés de son talent diplomatique, de son envergure et de toute sa flamboyance. Aujourd’hui, ni l’Union africaine, ni la Cedeao, ni l’Onu ne font appel à lui du seul fait au traitement que lui réserve Macky Sall. Je trouve cela indigne».



Idrissa Seck était à Porokhane (département de Nioro) en prélude à la 66 édition du Magal dédiée à Mame Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme.