Opération de saccage à Yeumbeul : les militants «Bés du Nakk » et un prof d'anglais déférés au parquet

Des scènes de violences pré-électorales et d’affrontements entre policiers et militants du parti de l’opposition se poursuivent. Après les militants de Khalifa Ababacar Sall, suite à l’invalidation de son dossier de candidature par le Conseil Constitutionnel, les militants de «Bés du Nakk » ont failli prendre le relais.



Organisés en bandes, ils avaient tenté d’exécuter une vaste opération, savamment concoctée, de saccage et de mise à feu des édifices publics des communes de Yeumbeul (Nord et Sud) . Mais, c’était sans compter la hargne des limiers de la localité qui ont vite pris les devants et procédé à l’arrestation de deux talibés et militants de « Bês Dou Nakk » nommés A. Diagne et M. Diop, un professeur d’anglais du nom de d’A. Sow de l’école privée Mame Arame de Yeumbeul Asecna. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 janvier 2018 vers 1 heure du matin.



Les mis en cause on été déférés au parquet hier-mercredi, renseigne "Les Echos". Ils ont fait face au procureur de la République de Pikine -Guédiawaye pour association de malfaiteurs, incendie volontaire sur la Voie publique, trouble à l’ordre public, entrave à agents de la force publique dans l’exercice de leur fonction, voies de fait et usurpation de fonction.