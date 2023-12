Opération de sécurisation en Casamance: L’armée continue de détruire les champs de cannabis pour freiner le trafic de drogue

L'armée nationale continue ses opérations de sécurisation et de destruction des champs de cannabis dans le Nord Sindian. Selon des informations sécuritaires relayées par le correspondant de Seneweb en Casamance, plusieurs bases servant de terriers aux combattants dissidents du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) ont été démantelées à Katimpeu dans la commune de Oulampane, vendredi.



Nos sources font état de 13 personnes interpellées par les diambars après des fouilles intenses. Une quantité importante de chanvre indien a également été saisie.

Toute cette drogue avait été stockée et conditionnée dans différentes maisons de Katimpeu, rapportent les sources du média en ligne.



Les opérations se poursuivent pour éliminer et détruire toutes les réserves qui servent désormais de base économiques de la culture du chanvre indien.