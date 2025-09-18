Orientations et directives pour le nouveau gouvernement : transparence et rigueur exigées

Le Premier ministre Ousmane Sonko a livré, ce mercredi 17 septembre 2025, les grandes orientations pour la nouvelle équipe gouvernementale, à la suite du remaniement réalisé le 6 septembre dernier. Devant le Conseil des ministres, il a rappelé que le gouvernement sortant a dû affronter une situation économique inédite marquée par la découverte d’une dette cachée, qui a pesé lourdement sur les marges budgétaires et la capacité de mobilisation des ressources.



« Il n’a pas été aisé de pourvoir aux devoirs régaliens pour assurer la continuité de l’État, garantir la sécurité, baisser les prix des denrées de première nécessité, fournir les prestations en matière de santé publique et d’éducation », a reconnu le Premier ministre.



Dans ce contexte, il a insisté sur une discipline collective et individuelle accrue. La feuille de route repose sur plusieurs marqueurs : « transparence absolue, rigueur dans la gestion des départements ministériels, exemplarité et proximité avec les populations. » À en croire Ousmane Sonko, les corps de contrôle seront mobilisés pour vérifier le respect de ces principes.



La mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation (ANT) et du Plan de Redressement économique et social (PRES) constitue « l’ossature de l’action publique. » Le plan « Jubbanti Koom » (2025-2028), adopté comme premier jalon, mobilise quatre pôles de travail dotés chacun d’un président et d’un rapporteur. « La réussite du projet de transformation nationale repose sur la discipline collective, la cohérence des actions et la redevabilité individuelle de chaque membre du Gouvernement », a insisté le Premier ministre.



L’exécutif est aussi invité à communiquer davantage avec les citoyens. Ousmane Sonko a rappelé que « chaque ministère doit assurer une information transparente sur ses activités, en lien avec le Secrétariat d’État chargé des relations avec les institutions. »