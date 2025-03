Oscars 2025: «Anora» de Sean Baker triomphe et emporte l'Oscar du meilleur film

Le dimanche 2 mars avait lieu la 97ᵉ cérémonie des Oscars à Hollywood. L'Oscar du meilleur film a été remporté par Anora de Sean Baker, qui repart avec l'Oscar du meilleur réalisateur, et son actrice phare, Mikey Madison, avec celui de la meilleure actrice. Voici le palmarès.



La 97ᵉ cérémonie des Oscars a commencé ce dimanche 2 mars à Hollywood avec un montage vidéo en hommage à Los Angeles, touchée par des incendies meurtriers en janvier, avant de distribuer les précieuses récompenses du cinéma, durant près de quatre heures.



Anora domine la cérémonie

La cérémonie était annoncée comme un duel serré entre la tragicomédie Anora et le thriller papal Conclave, mais c'est finalement Anora qui a emporté l'Oscar du meilleur film. Réalisé par Sean Baker, qui a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur, Anora suit les mésaventures d'une strip-teaseuse new-yorkaise qui se marie avec le fils d'un oligarque russe, avant de déchanter cruellement face au mépris de classe de sa belle-famille. Tourné pour seulement six millions de dollars, ce film d'auteur avait déjà été récompensé par la Palme d'or à Cannes.