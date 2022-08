Otan: le Parlement français ratifie l'adhésion de la Suède et de la Finlande

Le Parlement français a ratifié les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan, par un vote de l'Assemblée nationale ce mardi 2 août, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine.



Les députés ont adopté le texte par 209 voix contre 46 avec le soutien de LR (droite), du Parti socialiste (PS) et des écologistes, l'abstention du RN (extrême-droite) et le vote contre de LFI (La France Insoumise).