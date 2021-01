Ouganda : l'opposant Bobi Wine réclame la levée de son "assignation à résidence"

Il n'a pas quitté sa maison depuis trois jours. Le leader de l'opposition ougandaise Bobi Wine a appelé dimanche 17 janvier la communauté internationale à réclamer la levée de son "assignation à résidence", au lendemain de l'annonce des résultats contestés de l'élection présidentielle qui a reconduit le président Yoweri Museveni pour un sixième mandat avec 58,6 % des voix.



Deuxième du scrutin avec 34,8 %, l'ancien chanteur de ragga lancé en politique - Robert Kyagulanyi de son vrai nom - , assure que le scrutin a été entaché de fraudes et constitue une "mascarade complète".



"Nous sommes là, nous n'avons plus de nourriture et personne n'est autorisé à entrer ou sortir", a-t-il déclaré lors d'un échange avec des journalistes via Zoom sur une ligne "clandestine" grésillante, alors que l'Ouganda reste privé d'internet pour le cinquième jour.



Même s'il n'a pu rencontrer les responsables de son parti pour décider de la suite, il a affirmé qu'ils mettaient sur la table "toutes les options non-violentes, légales et constitutionnelles, y compris des manifestations légales et pacifiques".



Accès à internet bloqué



Bobi Wine n'a pas quitté sa maison de Kampala depuis qu'il est allé voter jeudi et assure qu'il est "assiégé" par les soldats et la police qui ont encerclé sa maison, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir.



"Notre leader (...) est effectivement assigné à résidence", a déclaré le porte-parole de la Plateforme de l'unité nationale (NUP) Joel Ssenyonyi lors d'une conférence de presse, ajoutant que personne n'était autorisé à visiter Bobi Wine.



Le député Francis Zaake, arrêté vendredi lors d'une tentative de visite au domicile de Bobi Wine, a été admis à l'hôpital après avoir été "sévèrement battu et brutalisé" par les forces de sécurité, selon la NUP.



"Une fois de plus, une clique minoritaire s'impose à la majorité de l'Ouganda. Nous allons résister à cette situation. Nous allons dire non en utilisant tous les moyens prévus par la loi", a déclaré Joel Ssenyonyi.



L'accès à Internet en Ouganda pourrait être rétabli lundi matin, selon un porte-parole du gouvernement, Ofwono Opondo. Selon lui, Internet a été "instrumentalisé" par des personnes menaçant le pays "de désinformation, de fake news", ce qui risquait de "fragiliser l'intégrité du processus électoral et des résultats".