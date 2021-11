Ouganda : un double "attentat-suicide" fait plusieurs morts et des dizaines de blessés à Kampala

Au moins trois personnes ont été tuées et 33 blessées le matin du mardi 16 novembre dans la capitale ougandaise, Kampala, lors d'un double "attentat-suicide" mené par un "groupe local lié aux ADF", une rébellion islamiste affiliée à l'organisation État islamique (EI), a affirmé la police.



Le gouvernement avait déjà attribué deux attaques à la bombe menées fin octobre à Kampala aux Forces démocratiques alliées (ADF), groupe né en Ouganda et qui a fait souche depuis plus de vingt-cinq ans dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine, où il est accusé de nombreux massacre de civils.



L'organisation État islamique désigne les ADF comme sa "Province d'Afrique centrale" (Iscap en anglais). En mars, les États-Unis les ont officiellement déclarés affiliés à l'EI.



Les attaques n'ont pour l'instant pas été revendiquées, mais "leurs caractéristiques correspondent aux ADF", a déclaré un porte-parole de la police. Les deux explosions se sont produites à trois minutes d'intervalle peu après 10h locales (7h GMT) dans le quartier d'affaires de Kampala.