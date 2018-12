Oumar Faye révèle pourquoi, "dans ce pays, Aliou Sall est plus puissant que le président de la République"

Le leader du mouvement Leral Askanwi, Oumar Faye s’érige en avocat et demande à Alioune Sall, la restitution de l’argent enlevé à l’ex-sénatrice Aïda NDiongue.



En refusant cette restitution, Oumar Faye déclare que le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Alioune Sall se montre plus puissant que le président de la République et la justice sénégalaise.



« Dans ce pays Alioune Sall est plus puissant que son frère Macky Sall, qui est le président de la République. Il refuse actuellement de rembourser à Aïda NDiongue son argent. Pourtant le président de la République a donné des instructions claires sans compter les directives données par la CREI », a déclaré Oumar Faye sur les antennes de la radio ‘’Zik fm’’.



« Cet argent, c’est l’argent de Aïda NDiongue. On doit lui restituer son argent c’est ce qui est normal », conclu-t-il.