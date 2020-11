Oumar Sarr affirme que son entrée dans le Gouvernement ne doit pas être une surprise

Si, pour certains, l’entrée d’Oumar Sarr dans le gouvernement est une surprise, pour le concerné, ce n’est guère le cas. Mardi, en marge du lancement des activités de leur formation politique le Parti des Libéraux et Démocrates (PLD) et de l’inauguration de leur permanence, Oumar Sarr entouré de Babacar Gaye et de Me Amadou Sall a assuré que leur entrée dans le nouvel attelage gouvernemental est loin d’être une surprise. « En tant que combattants du dialogue national, notre entrée dans le gouvernement ne doit pas être surprenant. Nous avons opté pour la cohésion et l’union de toutes les forces vives de la nation pour apporter notre touche dans la marche du Sénégal », a souligné le nouveau ministre des Mines et de la Géologie.



Selon nos confrères du journal Le témoin, qui commentent la déclaration du politicien, ce que ce dernier oublie de dire c'est qu’ils sont entrés au Gouvernement avant même la fin du Dialogue censé justifier leur ralliement au char du « Macky » !



Selon Oumar Sarr, il est question de trouver un consensus autour des grandes préoccupations des Sénégalais. Ce même s’il est clair que le programme du PLD n’est pas celui de l’APR ou d’un quelconque autre parti. « Il faudra toutefois se battre pour que les acquis soient consolidés et qu’il y ait le maximum de partis pour que le gouvernement puisse représenter toute la nation », conclut-il.