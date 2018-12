Oumar Sarr sur le Plan Jaxaay: "C'est Macky Sall qui a signé tous les marchés"

Invité du Grand Jury de la Rfm ce dimanche l'ancien ministre de l'Urbanisme sous Abdoulaye Wade, par ailleurs, actuel Secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds), a révélé que c'est Macky Sall en tant que Premier ministre qui a signé tous les marchés du Plan Jaxaay, projet de construction de 2.000 logements pour les sinistrés des inondations de l'époque.



"C'est Macky Sall en tant que Premier ministre qui signé tous les marchés du Plan Jaxaay, donc qui si on doit poursuivre quelqu'un ça doit être lui, pas moi", a dit Oumar Sarr, qui n'a jamais été poursuivi dans cette affaire, contrairement à certains de ses camarades libéraux dont Aida Ndiongue.



Oumar Sarr soutient qu'il ne pouvait pas être poursuivi dans cette traque de bien mal acquis, lancée par le président Macky Sall, vu qu'il n'est "pas riche et ne possède aucun bien à l'étranger".



Le maire de Dagana, jamais battu dans une élection dans sa ville natale, hormis les législatives de 2018, a rassuré qu'il n'est "pas en train de perdre du terrain", assurant qu'ils sont "les plus forts et vont gagner les prochaines municipales".



Sur la candidature de Karim Wade, toujours hypothéquée, M. Sarr estime que l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) a "peur de la candidature de Karim Wade et celle de Khalifa Sall", l'ex-maire de Dakar emprisonné et dont le délibéré est attendu le 03 janvier 2019.