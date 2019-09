Oumar Sarr traite Karim Wade de "poltron qui ne sait ni où il est, ni où il va"

Les frondeurs du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr et ses camarades, ont entamé une tournée nationale dans le nord du Sénégal et ont sillonné plusieurs localités. Au cours de cette mobilisation clôturée par un meeting, M. Sarr a qualifié Karim Wade de "poltron, qui ne sait ni où il est, ni où il va".



« Nous voulons la paix, mais que personne ne se fout de nous. On ne peut pas passer des années à travailler, et un beau jour on nous dit : + poussez, on va tout donner à un poltron, qui ne sait même pas, ni où il est, ni où il va+ », a dit Oumar Sarr devant une foule à Dagana son fief.



« Nous ne l’accepterons pas. Personne ne va se foutre de nous ou faire de nous ses esclaves », a-t-il souligné, ajoutant qu’ils comptent faire le tour des départements et communes du pays « pour montrer que le Pds authentique est debout pour aller à la conquête du pays ».



Oumar Sarr n’est même pas sûr de la qualité de membre de Karim Wade au sein du Pds car n’ayant pas vu de preuve en ce sens. « Karim Wade est peut-être membre du parti, mais je n’ai jamais vu sa carte. Karim n’est pas membre du bureau depuis 1996 », affirme-t-il.



Dès lors, Sarr ne voit pas comment, il aurait une prise sur le Pds lui permettant d’organiser un secrétariat national, suite à la nomination de son père, Abdoulaye Wade. « C’est impensable et inacceptable, car Karim Wade n’est pas le Pds, bien que Me Wade soit le secrétaire national du parti ».