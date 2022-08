Oumar Sy, député élu de YAW : « Nous avons un vécu et nous ne serons pas des marionnettes »

La tête de liste des suppléants de Yewwi Askan Wi (YAW), a décidé de sortir de son trou. Oumar Sy comme c’est de lui il s’agit, tient à informer à l’opinion que lui et ses camarades ne sont pas des novices et ont des compétences. Le député de la 14é législature a fait savoir qu' ils ne laisseront les autres membres de l’opposition tirer les ficelles.



« En réalité, nous sommes dans le cadre d’une Coalition, on ne pourra pas se passer, et ce ne serait même pas intelligent, de l’expérience parlementaire de certains leaders, de leur expérience professionnelle, et de leur vécu politique. Nous sommes dans une coalition et nous sommes appelés à réfléchir ensemble avec les leaders et que toutes les bonnes décisions que nous pensons être aux bénéfices des populations, nous allons le mettre en œuvre. Bien entendu c’est nous qui allons les porter. Oui on est loyaux mais on ne peut pas être soumis », a déclaré Oumar Sy, à l’émission Jury du dimanche (Jdd) sur Iradio, de ce 21 août.



Il poursuit : « Dans cette Assemblée, l’innovation peut aussi venir d’en bas c’est-à-dire que c’est nous les députés qui allons mettre la main à la pâte. L’innovation peut venir de nous bien entendu comme l’innovation peut venir du top management c’est-à-dire de la Conférence des leaders ».



A la question de savoir s’ils ne seraient pas justes comme des marionnettes ? Il a répondu : « Ça ne peut pas être cela. Parce que nous aussi nous avons un vécu. Nous avons une expérience, nous avons des compétences mais comme je l’ai dit nous ne pouvons pas nous passer de cette expérience qui pourra nous servir dans le cadre de notre législature. Ça, il faut que les gens le comprennent. Ce n’est pas une façon de nous dédouaner. C’est une façon de dire simplement que (YAW) est une Coalition de propositions. C’est un projet et ce projet, il est porté bien entendu par des hommes et des femmes mais tout cela se fera de façon démocratique et effectivement toutes les décisions qui vont sortir de ces discussions nous servirons effectivement à mener à bien notre mandature ».