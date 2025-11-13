Réseau social
Ousmane Abdoulaye Barro rassure : « Les choses évoluent dans le bon sens entre Sonko et Diomaye »
La tension supposée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, semble connaître une évolution positive. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Ousmane Abdoulaye Barro, chef de cabinet du chef de l’État, dans un message publié sur sa page Facebook.
 
« La seule chose que je puisse dire, c’est que les choses évoluent dans le bon sens. Dieu bénisse Sonko et Diomaye ! », a écrit le responsable, par ailleurs membre du parti Pastef.
 
Pour rappel, cette rumeur de brouille au sommet de l’État est née après la décision du président Bassirou Diomaye Faye de démettre Aïda Mbodj de ses fonctions de coordinatrice de la coalition « Diomaye Président ». Une mesure qui aurait ravivé certaines divergences au sein de la majorité.
Moussa Ndongo

Jeudi 13 Novembre 2025 - 17:57


