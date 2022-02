Ousmane Sonko annonce qu’il va faire sa déclaration de patrimoine la semaine prochaine

Elu maire de Ziguinchor au soir des élections locales du 23 janvier dernier, l’opposant Ousmane Sonko a annoncé qu'il va déposer sa déclaration de patrimoine « dès la semaine prochaine ». Il en a fait l’annonce lors d’une convocation du Conseil municipal ce jeudi.



« Le travail s’est déroulé dans une bonne ambiance, tous les conseillers ont participé, collaborer, indépendamment de leur appartenance politique. Les interventions ont été pertinentes, des conseils ont été posées, des suggestions ont été faites. Et tous les conseillers sont restés jusqu’à la fin de la séance. Nous souhaiterions que cette atmosphère se poursuivent durant tout le mandat », s’est réjoui le maire.



Interrogé sur la transparence dans la gestion de la mairie, Ousmane Sonko annonce qu’il a déjà rédigé sa déclaration de patrimoine, qui sera déposée dès la semaine prochaine à l’OFNAC. Et elle sera rendue publique, a-t-il ajouté.



«J’ai rédigé ma déclaration de patrimoine qui sera déposée, dès la semaine prochaine, à l’OFNAC», a-t-il dit.



Depuis 2001, la déclaration de patrimoine est une obligation légale, inscrite dans la Constitution du Sénégal, à laquelle sont assujettis tous ceux qui gèrent un budget de plus d’un milliard de F CFA.