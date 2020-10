Ousmane Sonko appelle les jeunes de Pastef à se rendre à Xelkoom participer aux récoltes des champs de Serigne Saliou

Les jeunes du parti Pastef Les Patriotes appellent à une très grande mobilisation cette année pour participer aux récoltes des champs de Serigne Saliou Mbacké (5e Khalife des mourides) à Xelcom (un vaste domaine de 45 000 hectares actuellement détenu par les héritiers du défunt dignitaire mouride).



Une initiative vivement encouragée par leur leader Ousmane Sonko, qui a fait part de son enthousiasme sur les Réseaux sociaux. "Dans le cadre de son implication dans les activités de promotion du développement local et sous les encouragements du Président Ousmane Sonko, la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) se rendra demain (samedi 24 octobre) à Xelkoom pour participer aux récoltes des champs de Serigne Saliou Mbacké. Elle appelle à une mobilisation exceptionnelle des jeunes pour cet événement béni", lit-on dans un visuel que Ousmane Sonko a publié en statut sur sa page Facebook.



De mémoire, c'est la première fois qu'un parti politique appelle ses militants à participer à cet événement qui a lieu chaque année à la fin de l'hivernage et qui est l’un des symboles du poids économique des mourides au Sénégal.



Pour rappel, le marabout cultive notamment des tonnes de mil, d’arachides et de haricots (niébé), et des milliers de disciples affluent de partout pour prendre part à ces travaux champêtres.