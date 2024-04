Ousmane Sonko aux leaders de la Coalition Diomaye Président : « Que chacun mette en avant les intérêts du peuple »

La première réunion de la conférence des leaders de la Coalition Diomaye Président s’est tenue ce samedi, à Dakar en présence du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko.



Après la publication de la composition du nouveau gouvernement, Ousmane Sonko est revenu sur les choix. L’actuel Premier ministre a appelé tout le monde à mettre « l’intérêt du pays en avant » en « privilégiant ainsi les meilleurs choix ».



« On a débuté, il y a eu des actes qui ont été posés depuis la prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Faye et la publication de la composition du gouvernement (…) Ce sont des choix forts, et nous devons continuer sur cette lancée jusqu’à la fin du mandat », a déclaré Ousmane Sonko lors de la rencontre avec les leaders de la Coalition Diomaye Président.



Il ajoute : « Cela signifie que chacun doit mettre en avant l’intérêt du pays et du peuple sénégalais, qui est très courageux et a consenti à d’énormes sacrifices pour nous. Il est maintenant temps pour nous de leur rendre ce qu’ils méritent ».



De plus, le Premier ministre affirme qu’ils ne cesseront jamais de faire les meilleurs choix possibles, tout en précisant que ce n’est pas facile puisqu’il n’est qu’un être humain.



Cependant, il souligne encore que chaque fois que l’occasion se présentera, ils feront les meilleurs choix possibles pour le peuple sénégalais.



« Il peut y avoir des erreurs, mais il n’y aura pas de faute intentionnelle commise… Nous sommes tous d’accord pour accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye », a assuré M. Sonko.