Ousmane Sonko le grand Absent à la conférence de presse du gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes

Cheikh Diba, ministre des Finances ;

Ousmane Diagne, ministre de la Justice ;

Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération ;

Amadou M.N Sarre, ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement ;

Al Aminou Lo, secrétaire général du gouvernement.

Pour apporter plus de détails au rapport de la Cour des comptes portant sur la situation des finances publiques entre 2019 et 2023, le gouvernement du Sénégal va tenir une conférence de presse ce jeudi 13 février et ce sera en l’absence du Premier Ousmane Sonko.Par ailleurs, aucune explication officielle n’a encore été fournie quant à cette absence.Seront présents à cette conférence de presse :