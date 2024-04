Ousmane Sonko nommé Premier Ministre : le message de sa mère Khady Ngom

Ousmane Sonko est promu nouveau Premier ministre du Sénégal après l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye. Le natif de Ziguinchor (sud) était très pressenti à ce poste. Une première dans l’histoire politique qu’un sudiste occupe un tel poste de responsabilité dans un gouvernement sénégalais, selon le journal Libération.



Une belle consécration du maire de Ziguinchor qui compte marquer son empreinte. Ses proches disent faire confiance à leur « fils ». « Nous sommes très contents. Le poste de Premier ministre qui est occupé pour la première fois par un fils de la région, nous a comblé. Nous avions tous souhaité qu’il devienne le Président de la République au soir du 24 mars dernier mais, Dieu en a décidé autrement », a expliqué l’enseignant établi à Ziguinchor, Abdoulaye Mbaye, tout en lui souhaitant un plein succès dans sa nouvelle fonction.



Vivant au quartier HLM Néma, la mère d’Ousmane Sonko, Khady Ngom s’est également réjouie de la nomination de son fils. « Ousmane Sonko a bénéficié de la confiance du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. C’est la raison pour laquelle je lui demande d’être toujours humble et d’avoir la tête sur les épaules », a-t-elle martelé. Et de poursuivre : « Je saisis par ailleurs cette occasion pour formuler des prières afin ce nouveau gouvernement conduit par le Président Bassirou Diomaye Faye puisse mener à bien sa mission. J’appelle mon fils Ousmane Sonko à ne pas faire perdre espoir aux Sénégalais et à une union sacrée, à l’entente avec le Président ».



Voisin d’Ousmane Sonko au quartier HLM Néma de Ziguinchor, Maodo Malick Diop affirme dans le quotidien : « j’estime que le rôle joué par Sonko dans l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye lui interdit d’être à la périphérie de la gestion de l’Etat. Nous le félicitons et nous l’encourageons afin qu’il puisse, avec son gouvernement, sortir le Sénégal dans son marasme économique ».



Selon Pape Boubacar Diatta, le Premier ministre Ousmane Sonko doit surtout mettre l’accent, dans le cadre de l’action gouvernementale, sur la résolution des préoccupations des jeunes. Il conclut : « Ousmane Sonko et son gouvernement doivent très rapidement aller au travail parce que les défis sont énormes pour eux dans un Sénégal où le taux de chômage a fini de battre un record dans toutes les contrés du pays ».