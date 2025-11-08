Ousmane Sonko recadre Abdourahmane Diouf et réclame son départ du gouvernement

Sans le citer, le leader de Pastef a été particulièrement virulent.

“Certains politiciens ratés, qui ont tiré profit de notre victoire, tentent aujourd’hui de nous mettre en mal avec l’opinion”, a-t-il taclé devant ses militants.

Poursuivant sa charge, Sonko a assuré que sa démarche n’avait rien à voir avec une quelconque vengeance.

“Nous réclamons la justice, pas la vengeance. Cet allié n’est pas sincère : il cherche à opposer Diomaye et Sonko. Il n’a pas sa place dans le gouvernement. Nous ferons tout pour qu’il en sorte”, a lancé le président de Pastef.

Ousmane Sonko a adressé une réponse à peine voilée à Abdourahmane Diouf, qui avait récemment appelé à écarter toute “velléité de vengeance et de haine” dans la conduite de la reddition des comptes.