Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ousmane Sonko recadre Abdourahmane Diouf et réclame son départ du gouvernement



Ousmane Sonko recadre Abdourahmane Diouf et réclame son départ du gouvernement
Ousmane Sonko a adressé une réponse à peine voilée à Abdourahmane Diouf, qui avait récemment appelé à écarter toute “velléité de vengeance et de haine” dans la conduite de la reddition des comptes.
 
Sans le citer, le leader de Pastef a été particulièrement virulent.
 
“Certains politiciens ratés, qui ont tiré profit de notre victoire, tentent aujourd’hui de nous mettre en mal avec l’opinion”, a-t-il taclé devant ses militants.
 
Poursuivant sa charge, Sonko a assuré que sa démarche n’avait rien à voir avec une quelconque vengeance. 
 
“Nous réclamons la justice, pas la vengeance. Cet allié n’est pas sincère : il cherche à opposer Diomaye et Sonko. Il n’a pas sa place dans le gouvernement. Nous ferons tout pour qu’il en sorte”, a lancé le président de Pastef.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 8 Novembre 2025 - 20:01


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter