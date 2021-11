Ousmane Sonko répond à la menace proliférée par Macky Sall depuis Paris

Depuis Paris où séjourne pour prendre part au forum sur la paix, le président Macky Sall en a profité pour rencontrer ses militants de la diaspora. Au cours de cette situation rencontre, il a tenu à rassurer ses militants, avant proliférer des menaces l'endroit de l'opposition. «rassurez-vous, personne ne peut m'intimider».



Il a fallu quelques heures pour que son principal opposant réagisse. Ousmane Sonko a dénoncé ces propos qui dénote, selon lui, d'une posture "offensive, arrogante et méprisante...".



« Avril 2015, Kaffrine : "nous allons réduire l'opposition à sa plus simple expression"; Novembre 2021, Paris: "personne ne peut m'intimider", a d'emblée rappelé l'opposant.



Il poursuit : « Cherchez l'erreur ! Ce passage d'une posture offensive, arrogante et méprisante à une attitude défensive et nerveuse en dit très long sur l'état d'esprit de notre "champion" national, qui devrait certainement intéresser les psycho-politistes».



Selon Sonko, Macky Sall confirme du moins ce que tous les Sénégalais savaient déjà: borom "O Fañin Fañin fañ fañ fañ ta watiatia" a dorénavant peur».



« Chers concitoyens, ce n'est pas le moment de relâcher la pression, mais plutôt de l'accentuer pour en finir avec ce régime de tous les maux. Nous n'en sommes plus loin inchallah. Mais rappelez vous : les félidés ne sont jamais aussi dangereux que quand ils ont peur, a fortiori lorsqu'ils paniquent !», a-t-il lancé.