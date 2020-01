Ouverture à Casablanca d'une enquête dans une affaire présumée de viol

Les faits se sont passés près de Casablanca, selon la sûreté nationale au Maroc.



L'enquête a été ouverte après des déclarations de la famille d'une adolescente âgée de 17 ans, selon la presse marocaine.



Sa famille a raconté que la jeune fille avait été enlevée dans son quartier et violée par une vingtaine d'hommes dans un bidonville près de Casablanca.



"Ma fille a été enlevée alors qu'elle faisait des courses et a été séquestrée pendant 20 jours", a affirmé sa mère à un media marocain.



La police marocaine (DGSN) a, pour sa part, annoncé avoir ouvert une enquête, soulignant toutefois que la victime avait "refusé catégoriquement de porter plainte" et de "fournir la moindre information".

La police a ajouté avoir reçu en 2018 une première plainte pour "viol et séquestration" de l'adolescente, qui avait désigné deux individus.



Mais ses proches avaient retiré la plainte le jour de l'arrestation du principal suspect.



Une page de soutien a été créée sur Facebook et l'affaire suscite l'indignation sur les réseaux sociaux.



Toujours en 2018, une autre adolescente marocaine a été séquestrée et violée par une douzaine d'hommes de son village, selon son témoignage.



Le procès qui devait démarrer en août 2019 a été sans cesse reporté.