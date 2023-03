Ouverture ce mardi de la première session ordinaire de l’année 2023 du CESE

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) tiendra sa première session ordinaire de l’année 2023, du mardi 7 mars au vendredi 28 avril 2023, sous la présidence de Idrissa Seck, a-t-on appris de la direction de la communication.



Les deux thèmes retenus par le Bureau sont, d’une part, « Denrées de consommation courante et circuits de distribution » et, d’autre part « Financement durable de la Protection sociale au Sénégal ».



L’étude du premier thème est confiée à l’inter-commission composée de : la commission de l’économie, des finances, du commerce, et de la conjoncture ; la commission du développement rural ; -et la commission du genre, de l’équité et de la bonne gouvernance.



Quant au second thème, il sera étudié par l’inter-commission composée de : la commission de la santé et des affaires sociales ; et la commission de la jeunesse de l’éducation, de la formation, de l’emploi et du travail.



Sont conviés aux séances d’audition des membres du Gouvernement, des Directeurs généraux, des Directeurs, des Universitaires, des Experts, des Représentants des Partenaires techniques et financiers, de la Société civile et du Secteur privé.