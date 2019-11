PDS-Abdou Aziz Diop : « Si Karim Wade veut faire de la politique, il doit revenir au Sénégal »

Se réclament du Parti démocratique sénégalais (Pds), en dépit du divorce annoncé par le fondateur de la formation politique Abdoulaye Wade, Abdou Aziz Diop s’en est prix au fils de Wade, l’accusant d’être à l’origine des maux du parti. A l’en croire, si Karim Wade veut faire de la politique, il doit rentrer au Sénégal.



« Aujourd’hui c’est Karim qui veut mettre la main sur le Pds. Il a l’option de tuer le parti mais s’il veut faire de la politique, il n’a qu'à venir au Sénégal », a-t-il déclaré sur la Radio futurs médias (Rfm, privée). Abdou Aziz Diop de révéler qu’aucune structure du parti ne marche en ce moment, hormis les mouvements de soutien de Karim Wade, qui bénéficient de l’argent.



« Il est percé la-bas à Doha, personne ne sait quand il reviendra. Il devrait vreenir durant la présidentielle du 24 février dernier, il n’est pas venu et il n’a pas dit pourquoi », a-t-il ajouté, mettant et doute la candidature en 2024 de l’ex-ministre, en doute.



Karim Wade avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme assortis d’une amende de 138 milliards FCFA d’amende pour « enrichissement illicite » du temps où son père était président. Ce qu’il a toujours nié. Après trois ans de prison dont deux en préventive, il a bénéficié d’une grâce présidentielle et a été libéré le 24 juin 2016. Il vit depuis en exil au Qatar.