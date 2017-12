PS - Abdoulaye Wilane clôt le débat: « Ces camarades-là devaient être exclus »

« On est arrivé à un moment où le parti ne pouvait plus continuer à tolérer au nom des valeurs et des principes qui nous guident et régissent notre organisation, en vertu des statuts et règlement intérieur et tenant compte de la gravité des faits qui leur sont reprochés, il ne pouvait être pris une autre décision que celle qui consiste à les exclure purement et simplement. Etant entendu que le Bureau Politique (BP) est valablement fondée sur la base des statuts du parti et du règlement intérieur. En tenant compte surtout de l’esprit et de la lettre de la charte du militant, ces camarades-là devaient être exclus », a déclaré le porte-parole du Parti Socialiste (PS).



Abdoulaye Wilane de poursuivre : « C’est des gens qui faisaient dans le dilatoire, qui trainaient les pieds. La commission ad hoc les a convoqué, la commission de discipline les a convoqué, ils ont refusé. Ils passaient tout leur temps à narguer les militants. Des personnalités indépendantes, des Chefs religieux, de simples citoyens se sont interposés, sont intervenus pour demander clémence en leur faveur, mêmes des hommes de la presse mais à chaque fois qu’on faisait preuve de bonne volonté, de disponibilité, ils reprenaient de plus belle,… ».