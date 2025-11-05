Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PSG : Dembélé, Hakimi et Nuno Mendes absents pour de longues semaines



Le PSG a fait un point sur les blessés après le match face au Bayern Munich. Le club parisien a perdu la rencontre 1-2 et surtout trois titulaires pour les prochaines semaines. 
 
Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, est blessé au mollet gauche (lésion). Achraf Hakimi, victime d'un vilain tacle de Luis Diaz, souffre d'une "entorse sévère de la cheville gauche". Enfin, Nuno Mendes a été touché au genou (entorse du genou gauche).
 
 
“Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. Ousmane Dembélé est victime d’une lésion du mollet gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Nuno Mendes souffre d’une entorse du genou gauche. Il restera en soins ces prochaines semaines. Désiré Doué poursuit son travail de rééducation”, peut-on lire dans le communiqué du PSG. 
 
Moussa Ndongo

Mercredi 5 Novembre 2025 - 18:55


