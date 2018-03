PSG : « Je ne peux pas garantir que Neymar restera au PSG », lancé par Antero Henrique, directeur sportif du club.

Antero Henrique se serait donc réunit avec l'agent du joueur du Paris Saint-Germain et lui aurait fait une confession toute particulière : « Je ne peux pas garantir qu'il restera à Paris la saison prochaine."

La situation actuelle du joueur préoccupait bien évidemment les agents de Neymar et l'un d'eux voulait savoir si le PSG avait toujours comme projet de créer un objectif autour de Neymar. Mais il n'aurait visiblement pas été convaincu par les paroles d'Henrique.

Antero Henrique n'est pas aussi certain de Nasser Al-Khelaïfi quand il s'agit d'évoquer la présence de Neymar à Paris pour la prochaine saison. Si Nasser avait déclaré que Ney resterait "à 200% la saison prochaine", le directeur sportif du PSG, lui, n'en est pas si sûr.

Et les joueurs brésiliens semblent eux aussi être perdus dans cette situation. Marquinhos avait avoué après la défaite de Ligue des champions qu'il avait demandé à Neymar "de rester". Une phrase qui manquait d'optimisme.

Neymar se trouve actuellement au Brésil pour récupérer de sa blessure et certains pensent que le joueur pourrait ne jamais remettre les pieds au PSG et commencer directement sa préparation pour la Coupe du monde avant de signer pour un autre club, Barça ou Real.

