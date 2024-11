PSG : Luis Enrique songe à mettre un cadre au placard !

« Je savais que l’on aurait beaucoup de difficultés en raison du pressing de Lens, un pressing très haut, des duels très forts où le seul joueur libre est le gardien. J’ai une obsession totale à l’idée que tous les joueurs soient prêts à jouer à tout moment. Safonov, Tenas, Donnarumma doivent être prêts à tout moment. Si je veux que ce soit le cas pour les gardiens, je veux aussi que ce soit le cas pour tous les autres joueurs. Aujourd’hui, Safonov nous a généré une certaine supériorité. Il a été très bon et ça n’a pas été facile pour lui. Je suis très content de sa performance ». Samedi soir, après la victoire face à Lens, Luis Enrique encensait Safonov.



Il faut dire que le portier russe a rendu une très belle copie face aux Sang-et-Or. Plus de 50 ballons touchés notamment, avec ce rôle de gardien libéro qui a tant convaincu Luis Enrique, qui a aussi expliqué l’avoir aligné pour déjouer le pressing lensois. Mais on dirait bien que cette décision forte d’aligner le Russe plutôt que Gianluigi Donnarumma pourrait se reproduire à l’avenir, et qu’il ne s’agit pas d’un simple choix épisodique.



Une révolution à venir ?

Effectivement, comme l’indique L’Equipe, le portier italien peut s’inquiéter. Le média explique ainsi que Luis Enrique réfléchit clairement, depuis plusieurs semaines déjà, à changer la hiérarchie dans les cages, et donc donner la place de numéro 1 au gardien arrivé cet été en provenance de Krasnodar pour 20 millions d’euros. Le journal rajoute que Luis Enrique n’a pas été spécialement gêné par le déchet du Russe balle au pied, domaine où Donnarumma a aussi du mal.



Et on le sait, l’ancien sélectionneur n’a pas peur de faire des petites révolutions de la sorte en cours de saison, même si elles peuvent sembler étonnantes pour le public. En milieu de semaine, face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, on devrait en savoir un peu plus, et une nouvelle titularisation de Safonov, qui n’avait joué que 3 matchs jusqu’ici en raison de blessures de Donnarumma, scellerait ce bouleversement de la hiérarchie au poste de gardien de but…